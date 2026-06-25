Με μια κίνηση που συνιστά διπλωματικό «χαστούκι» στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στην επόμενη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, χαρακτηρίζοντάς την «ηθικό και ιστορικό καθήκον».

«Θα φέρω ενώπιον της ισραηλινής κυβέρνησης, στην επόμενη συνεδρίασή της, πρόταση απόφασης για την επίσημη αναγνώριση από την κυβέρνηση του Ισραήλ της Γενοκτονίας των Αρμενίων» είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθικό και ιστορικό καθήκον».

«Πρέπει επίσης να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άρνηση, υποβάθμιση ή διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Η απόφαση θα κατατεθεί στη συνέχεια στην Κνεσέτ προς ψήφιση» σημείωσε ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.



Πηγή: skai.gr

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