Αγροτική μηχανοκίνητη πορεία την Παρασκευή στο Αγρίνιο

Μηχανοκίνητη πορεία, με τη συμμετοχή των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, ανακοίνωσε για αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 το απόγευμα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, με βασικά αιτήματα την «αναπλήρωση εισοδήματος» με τα χρήματα που χάθηκαν λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος και την άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ., από τα παλιά σφαγεία στο Αγρίνιο και θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα οξυμένα προβλήματα και οι λόγοι που μας οδήγησαν το χειμώνα να βγούμε στο δρόμο είναι εδώ. Η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα.

Το κόστος παραγωγής, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες καρατομήσεις. Η επέκταση του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ, μας φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημά μας.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις (80 εκατ. ευρώ σε βαμβάκι – σιτάρι και 80 εκατ. στην κτηνοτροφία, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό στο προανθικό του 2025, ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απούλητο λόγω αθρόων εισαγωγών κ.λπ.) παραμένουν κενό γράμμα.

Ακόμα και εκεί που εξαγγέλλονται μέτρα, όπως στην περίπτωση της μηδικής, αποκλείονται ολόκληρες περιοχές με αυθαίρετα κριτήρια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τη μια περιοχή απέναντι στην άλλη, τον αγρότη απέναντι στον αγρότη. Μην τσιμπάτε! Η ευθύνη είναι καθαρά της κυβέρνησης για τους αποκλεισμούς των περιοχών και τα κριτήρια.

Βρισκόμαστε στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών και η ρευστότητα είναι μηδενική.

Σε Οινιάδες και σε χωριά του Δήμου Αγρινίου, χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει χωρίς νερό αυτό το διάστημα με κίνδυνο για την παραγωγή σε καλαμπόκια, τριφύλλια, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α., εξαιτίας της παλαιότητας στο αρδευτικό δίκτυο, που φέρνει επαναλαμβανόμενες ζημιές.

Δεν πάει άλλο!

Διεκδικούμε να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, απαιτούμε άμεσα:

• Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων.

• Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε.

• Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού. Η κυβέρνηση, ιεραρχώντας την κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων φέτας, αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες.

ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ!»

Πηγή: skai.gr

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