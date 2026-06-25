Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από όλους τους πολίτες, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

Αναφερόμενος « στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της αντιπυρικής περιόδου», ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι η χώρα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη καύσιμη ύλη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι, όπως είπε, ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «οι τρεις αυτοί παράγοντες δίνουν μια δυναμική στη φωτιά» και γι' αυτό ο μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι καθημερινά εκδηλώνονται περισσότερες από 30 έως 40 πυρκαγιές, γεγονός που , όπως προσέθεσε, προκαλεί σημαντική διάσπαση των διαθέσιμων εναέριων και επίγειων δυνάμεων. «Έχουμε μια διάσπαση δυνάμεων και στο έδαφος και στον αέρα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, κυρίως κατά την εκτέλεση αγροτικών και κτηνοτροφικών εργασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), επισημαίνοντας ότι από τις περισσότερες από 1.100 πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, περίπου 470 έχουν ήδη εξιχνιαστεί, ενώ έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 550.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 120 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι ο περιορισμός των πυρκαγιών.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι η προσπάθεια αναβάθμισης και ενίσχυσης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας συνεχίζεται σταθερά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όπως ανέφερε, με τις νέες προσλήψεις το Πυροσβεστικό Σώμα θα αριθμεί φέτος συνολικά 18.800 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών, ενώ παράλληλα, όπως προσέθεσε, ενισχύεται με νέα εναέρια μέσα, ψηφιακά συστήματα διοίκησης και ελέγχου επιχειρήσεων, καθώς και σύγχρονα συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ακόμη και ο ισχυρότερος μηχανισμός έχει όρια όταν καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό συμβάντων. «Όσο κι αν δυναμώνει ο μηχανισμός, όσο ισχυρός κι αν γίνεται, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, αν δεν δουλέψουμε πάνω στην πρόληψη, η οποία είναι ευθύνη όλων μας, τότε κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά σε όλα τα συμβάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε, μάλιστα, ότι ακόμη και με στόλο 80 εναέριων μέσων, όταν εκδηλώνονται ταυτόχρονα 40, 50 ή 60 πυρκαγιές, μόνο περίπου τα μισά μπορούν να επιχειρούν την ίδια χρονική στιγμή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως ανέφερε, το υπουργείο συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του προγράμματος ANTINERO, στο οποίο , όπως είπε, έχουν διατεθεί πάνω από 665 εκατ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας μέσω της ΔΙΚΑΦΚΑ, τις Δασικές Υπηρεσίες, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τα Σώματα Ασφαλείας και τους εθελοντές, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν τους καθαρισμούς των ιδιοκτησιών τους και μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, επισημαίνοντας ότι «δεν σταματάει η προσπάθεια τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζει και τον επόμενο μήνα και τους επόμενους μήνες, γιατί η απειλή της καύσιμης ύλης υπάρχει».

Αναφερόμενος στα διδάγματα από τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ετών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην πρόληψη και στην εκπαίδευση των πολιτών. «Το νούμερο ένα, η μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει να πέσει στην πρόληψη», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι «πρόληψη, προτεραιότητα στην πρόληψη, στην πρόληψη και στην πρόληψη».

Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη «διακεκαυμένη ζώνη» της Μεσογείου και ότι οι πλέον ευάλωτες περιοχές εκτείνονται από τη Θράκη και την ανατολική Θεσσαλία έως την Εύβοια, την ανατολική Βοιωτία, την Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιοχές που , όπως υπογράμμισε, επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα μελτέμια και παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Κλείνοντας, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν τις επόμενες ημέρες, με την ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων και πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, διαβεβαιώνοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες «να σταθούν στην ευθύνη του καθενός και να προσέξουν τη χρήση της φωτιάς σε εξωτερικούς, σε υπαίθριους χώρους», ώστε , όπως σημείωσε, να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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