Όμιλος AKTOR: Σηκώνει 1 δισ. ευρώ με ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ

Σε μια από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές κινήσεις της εγχώριας αγοράς προχωρά ο όμιλος AKTOR, ανοίγοντας νέο κύκλο χρηματοδότησης με στόχο να στηρίξει ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η καθετοποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, η ενίσχυση της παρουσίας στις παραχωρήσεις, η διεθνής ανάπτυξη και η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου.

Η διοίκηση της εταιρείας προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ, παράλληλα με έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ, με το συνολικό σχέδιο να αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ ανοίγει στις 21 Ιουλίου, με κατανομή 80% σε ξένους επενδυτές και 20% σε Έλληνες, ενώ το ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Πλήρως καλυμμένη η αύξηση – Στόχος η προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, η αύξηση κεφαλαίου είναι fully underwritten από τις Bank of America, UBS και Goldman Sachs, στοιχείο που αποτυπώνει τη βαρύτητα της συναλλαγής αλλά και την προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει την απήχησή της σε διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η επιλογή των επενδυτών που θα συμμετάσχουν μέσω του βιβλίου προσφορών θα γίνει από τη διοίκηση του ομίλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των βασικών μετόχων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δύο από τους τρεις βασικούς μετόχους, η Winex των Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη και η Castellano του Ηλία Γκότση, έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση με συνολικό ποσό που φθάνει τα 300 εκατ. ευρώ.

Ανακεφαλαιοποίηση για να «τρέξει» το επενδυτικό πρόγραμμα

Η διοίκηση της AKTOR συνδέει άμεσα την κεφαλαιακή ενίσχυση με την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, βασικός στόχος είναι η ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας, ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη χρηματοδοτική ευχέρεια για να υλοποιήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το πλάνο αυτό συνοδεύεται από συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους. Η διοίκηση θέτει ως ορόσημο τα 650 εκατ. ευρώ EBITDA έως το 2031, ενώ επιδιώκει ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA να παραμένει μικρότερος ή ίσος του 4, μέγεθος που θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Πού θα κατευθυνθούν τα 650 εκατ. της ΑΜΚ

Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της αύξησης, 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον κατασκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας τη δυνατότητα του ομίλου να αναλάβει νέα έργα και να στηρίξει το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιό του. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διοχετευθούν κυρίως στην ενεργειακή στρατηγική της εταιρείας, με έμφαση στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε LNG και στη δημιουργία FSRU.

Το ενεργειακό σκέλος αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, βασικό πυλώνα της νέας ταυτότητας της AKTOR. Ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του σε όλο το φάσμα της αγοράς, όχι μόνο μέσω νέων επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και μέσω της αποθήκευσης ενέργειας, πιθανών εξαγορών επιπλέον χαρτοφυλακίων ΑΠΕ, καθώς και της επέκτασης στην προμήθεια και λιανική ενέργειας.

Στόχος το 1 GW ΑΠΕ έως το 2027

Η διοίκηση έχει θέσει ως σαφή επιδίωξη ο όμιλος να διαθέτει χαρτοφυλάκιο 1 GW σε ΑΠΕ έως το τέλος του 2027, ενισχύοντας έτσι το αποτύπωμά του σε μια αγορά όπου η καθετοποίηση θεωρείται πλέον κομβική για τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων και μεγαλύτερων περιθωρίων κερδοφορίας.

Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή. Η AKTOR εξετάζει τη διεύρυνση της παρουσίας της και στην τελική διάθεση ενέργειας, διεκδικώντας μερίδιο και από τη λιανική αγορά, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα πιο ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως την εμπορία και την προμήθεια.

Βάρος στις παραχωρήσεις και άνοιγμα στη Ρουμανία

Παράλληλα, κομβική θέση στο business plan του ομίλου καταλαμβάνει και ο τομέας των παραχωρήσεων, όπου η AKTOR επιδιώκει περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να αποκτά η Ρουμανία, η οποία τοποθετείται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής για διεθνή ανάπτυξη.

Το στίγμα που δίνει η διοίκηση είναι σαφές: η εξωστρέφεια του ομίλου δεν θα περιοριστεί στην κατασκευή έργων εκτός Ελλάδας, αλλά θα επεκταθεί και σε πιο σύνθετες δραστηριότητες, όπως οι παραχωρήσεις και η ενέργεια, με στόχο τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και διαφοροποιημένων πηγών εσόδων.

Το επενδυτικό πλάνο των 3 δισ. ευρώ

Σε επίπεδο κατανομής επενδύσεων, ο σχεδιασμός της επόμενης πενταετίας προβλέπει:

300 εκατ. ευρώ για τον τομέα των κατασκευών

για τον τομέα των 300 εκατ. ευρώ για LNG και FSRU

για 1,2 δισ. ευρώ για παραχωρήσεις

για 1,2 δισ. ευρώ για ενέργεια και ΑΠΕ

Με αυτό το πλάνο, η AKTOR επιχειρεί να μετασχηματιστεί σε έναν πιο πολυσχιδή όμιλο υποδομών και ενέργειας, με μεγαλύτερη συμμετοχή δραστηριοτήτων που παράγουν σταθερές ταμειακές ροές και λιγότερη εξάρτηση από τον παραδοσιακό κατασκευαστικό κύκλο.

Νέα φάση για τον όμιλο

Η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου και η έκδοση ομολόγου αποτελούν, στην ουσία, την αφετηρία για τη νέα φάση ανάπτυξης της AKTOR. Η διοίκηση επενδύει στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, στην ενίσχυση της παρουσίας στο εξωτερικό και κυρίως στη μετατροπή του ενεργειακού τομέα σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Το στοίχημα πλέον για τον όμιλο είναι διπλό: αφενός να ολοκληρώσει με επιτυχία τη μεγάλη χρηματοδοτική άσκηση του καλοκαιριού και αφετέρου να μετατρέψει τα νέα κεφάλαια σε επιταχυντή για ένα φιλόδοξο σχέδιο που εκτείνεται από τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις έως το LNG, τις ΑΠΕ και τη λιανική ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

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