Στο σημερινό επεισόδιο, ο Έκτορας συναντά τον Πάρη και την Ελένη και κάπως έτσι ξεκινά ο… τρωικός πόλεμος στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».

Ο Πάρης και η Ελένη είναι οι νέοι παίκτες που θα έρθουν σε μαγειρική μονομαχία με τις προηγούμενες νικήτριες Τζένη και Αμαλία. Τι κάνει ο Μάρκος ανάμεσά τους; Παραδίδει μαθήματα χορού!

Δείτε το τρέιλερ

Η Τζένη με την Αμαλία έχοντας βγει νικήτριες στην προηγούμενη μαγειρική αναμέτρηση, μπαίνουν στην κουζίνα με περισσότερη όρεξη για πειράγματα, χορούς και συζητήσεις. Οι δυο τους ξεκινούν να μαγειρεύουν «κολοκυθόσουπα» όμως η κακή συνεννόηση των δυο θα φτάσει τη μαγειρική τους προσπάθεια στα όρια της καταστροφής.

Ο Πάρης και η Ελένη είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι, όμως τα μυστικά του Πάρη θα προκαλέσουν έκπληξη! Ο Πάρης μπαίνει στην κουζίνα και η Ελένη ξεκινά να τον καθοδηγεί για να φτιάξει «γαριδομακαρονάδα». Ο Μάρκος καταφέρνει με τον τρόπο του να αποσπάσει τα μυστικά του Πάρη και ο τελευταίος αποκαλύπτει πού πήγε στο bachelor του.... Θα καταφέρει παρά τα νεύρα της η Ελένη να δώσει σωστές οδηγίες για τη συνταγή ή τα λάθη θα είναι μη αναστρέψιμα;

Ο Έκτορας θα δώσει τη λύση σ’ αυτόν τον «πόλεμο» με την ανάδειξη της νικητήριας ομάδας. Θα κερδίσει η ήμερη δύναμη της Αμαλίας και της Τζένης ή η ένταση του Πάρη και της Ελένης;

Πηγή: skai.gr

