H βραβευμένη με Όσκαρ, Γκουίνεθ Πάλτροου, ντυμένη στα κίτρινα βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας (RedSeaIFF), στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Επέλεξε μία μάξι δημιουργία από τη συλλογή Carolina Herrera Resort 2024 -σε έντονο κίτρινο χρώμα- με τονισμένα μανίκια και τη συνδύασε με ασορτί ψηλοτάκουνα πέδιλα και χρυσά κοσμήματα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Φεστιβάλ με συντονίστρια την Jomana Al-Rashid, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μητέρα της, έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην απόφασή της να ακολουθήσεi την υποκριτική. «Η μητέρα μου, Μπλάιθ Ντέινερ, είναι ηθοποιός. Έκανε κυρίως θέατρο. Και έτσι από μικρή μεγάλωσα βλέποντάς την να κάνει πρόβες και να κυκλοφορεί στα θέατρα», είπε η σταρ σύμφωνα με το Variety.

وتألقت الفنانة ورائدة الأعمال #غوينيث_بالترو بإطلالة رقيقة باللون الأصفر في ختام الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي



AMMAR ABD RABBO Red Sea Film Festival/ AFP

PATRICK BAZ Red Sea Film Festival/ AFP#GwynethPaltrow@GwynethPaltrow#سيدتي_في_مهرجان_البحر_الأحمر… pic.twitter.com/8iL8qL2PQ5 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) December 8, 2023

«Μάλιστα, η μητέρα μου έλεγε ότι πάντα ένιωθε κάπως ανασφαλής. Αλλά όταν βρισκόταν στη σκηνή, ήταν η πιο ισχυρή δύναμη της φύσης που έχω δει ποτέ. Ετσι θέλησα να γίνω σαν εκείνη», συμπλήρωσε. Στην ερώτηση του κοινού, η οποία της γίνεται συνεχώς, αν θα «επέστρεφε στην υποκριτική» η διάσημη πρωταγωνίστρια δήλωσε: «ποτέ δεν λέω, ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

