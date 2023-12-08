«I'm celebrity get me out of here»: Αποχώρησαν η Ιωάννα Λίλη και η Αγγελική Ηλιάδη

Η προτελευταία εβδομάδα στο «I’M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE» κύλησε με δύσκολα αγωνίσματα και μία διπλή αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα ζήτησαν από τους Celebrities να βρουν για το φιλανθρωπικό σκοπό τη λύση σε ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα που συνέβη πριν από χρόνια! Τη λύση κλήθηκαν να βρουν η Ιωάννα Λίλη και ο Πάτρικ Ογκουνσότο από την Πράσινη ομάδα και η Αγγελική Ηλιάδη με τον Πάνο Καλίδη από την Κίτρινη ομάδα. Και οι δύο ομάδες τα κατάφεραν με την Ιωάννα Λίλη να αποκτά κι ένα «παράσημο» από το ένα φίδι!

Η αποχώρηση της Ιωάννας Λίλη:

Στη συνέχεια ένα αγώνισμα με έπαθλο ένα πολυτελές γεύμα περίμενε τις δύο ομάδες. Ο Τάσος Ξιαρχό και ο Γιώργος Χειμωνέτος από την Κίτρινη ομάδα και ο Νίκος Αναδιώτης με τον Πάτρικ Ογκουνσότο από την Πράσινη ομάδα έπρεπε να μπουν σε ένα… στοιχειωμένο σπίτι να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή τους και μετά να κάνουν ένα ταυτόχρονο άλμα στο κενό! Και οι δύο ομάδες εκπλήρωσαν το στόχο τους με τους Κίτρινους ωστόσο να σημειώνουν λίγο καλύτερο χρόνο. Επιστρέφοντας στο camp η Κίτρινη ομάδα θεώρησε άδικο να απολαύσει μόνη της το έπαθλο και το μοιράστηκε με την Πράσινη.

Μία έκτακτη δοκιμασία αποχώρησης αναστάτωσε το camp. Ο αρχηγός Γιώργος Χειμωνέτος έσωσε από τη διαδικασία την Αγγελική Ηλιάδη η οποία θέλησε να δώσει την ψήφο της στον Πάνο Καλίδη ο οποίος με τη σειρά του προστάτεψε τον Τάσο Ξιαρχό. Υποψήφια βγήκε όλη η Πράσινη ομάδα με τους Πάτρικ Ογκουνσότο, Νίκο Αναδιώτη και Ιωάννα Λίλη να αγωνίζονται για την παραμονή τους. Η Ιωάννα Λίλη ήταν εκείνη που εγκατέλειψε την προσπάθεια ενώ ο Νίκος Αναδιώτης αναδείχθηκε ο τελευταίος αρχηγός της σεζόν. Η παίκτρια της Πράσινης ομάδας δήλωσε χαρούμενη που βοήθησε στο φιλανθρωπικό σκοπό του παιχνιδιού αλλά πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην οικογένειά της που της έχει λείψει πολύ!

Πίσω στο camp δεν έλειψαν οι εντάσεις στην Κίτρινη ομάδα αφού ο Πάνος Καλίδης «διάβασε» το σχέδιο του Τάσου Ξιαρχό και της Αγγελικής Ηλιάδη και έδωσε την ψήφο του στον Τάσο στερώντας του τη δυνατότητα να βγει εκείνος τελευταίος αρχηγός μέσα από τη δοκιμασία της αποχώρησης.

Η επόμενη μέρα οδήγησε τους Celebrities κάτω από τη γη να αναζητούν… αστέρια. Η Αγγελική, ο Πάτρικ και ο Τάσος μπήκαν για τον φιλανθρωπικό σκοπό σε ένα τούνελ στο οποίο όμως δεν ήταν μόνοι! Η προσπάθειά τους ανέβασε το χρηματικό ποσό στις 69.100 ευρώ.

Έπειτα ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα έφτιαξαν τις δικές τους «ποδοσφαιρικές ομάδες» τα «Αγγούρια της Ζούγκλας» και τους «Comanders» αντίστοιχα. Οι Celebrities έπαιξαν σε μία πιο fun εκδοχή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα φυσώντας ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Καλομοίρας και όλοι μαζί απόλαυσαν ένα αποχαιρετιστήριο party με καλό φαγητό, μουσική και χορό.

Η αποχώρηση της Αγγελικής Ηλιάδη:

Στην τελευταία δοκιμασία αποχώρησης ο Νίκος Αναδιώτης έσωσε τον Πάτρικ Ογκουνσότο και εκείνος με τη σειρά του τον Πάνο Καλίδη. Στο αγώνισμα συμμετείχαν ο Γιώργος Χειμωνέτος, ο Τάσος Ξιαρχό και η Αγγελική Ηλιάδη με την κυρία της Κίτρινης ομάδας να αποχωρεί. Η Αγγελική δήλωσε πριν φύγει πως για εκείνη το «I’M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE» ήταν ένα προσωπικό στοίχημα και μία εμπειρία που δεν θα την ξεχάσει ποτέ ενώ δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά της που μετά από 2 μήνες θα δει τα παιδιά της!

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία για τους Celebrities στον Άγιο Δομίνικο. Τάσος Ξιαρχό, Γιώργος Χειμωνέτος, Πάνος Καλίδης, Νίκος Αναδιώτης και Πάτρικ Ογκουνσότο είναι οι πέντε που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του «Βασιλιά της Ζούγκλας». Ποιος θα είναι εκείνος που θα τα καταφέρει;

