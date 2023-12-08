Οι περισσότερες χθεσινές εμφανίσεις είχαν θετικό πρόσημο για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Σήμερα όμως είναι μία νέα μέρα και μόλις ένα επεισόδιο πριν από το gala, ο πήχης παραμένει υψηλός για όσες δεν θέλουν να βρεθούν υποψήφιες προς αποχώρηση.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή βρίσκονται πάντα κοντά στις διαγωνιζόμενες που προσπαθούν σε κάθε εμφάνιση να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.

Η Απολλεών είναι στεναχωρημένη με τη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει αυτή την εβδομάδα θεωρώντας πως οι υπόλοιπες fashionistas της δίνουν χαμηλή βαθμολογία επίτηδες.

Η Ελεάνα στενοχωριέται που η Απολλεών νιώθει έτσι ωστόσο και η ίδια νιώθει να βρίσκεται σε ένα στιλιστικό αδιέξοδο…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.