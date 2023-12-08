Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Πώς να ξεπεράσεις ένα στιλιστικό αδιέξοδο- Δείτε το τρέιλερ

Καθημερινά στις 14.50, στον ΣΚΑΪ, με την Κατερίνα Καραβάτου

Κριτική επιτροπή, My Style Rocks

Οι περισσότερες χθεσινές εμφανίσεις είχαν θετικό πρόσημο για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Σήμερα όμως είναι μία νέα μέρα και μόλις ένα επεισόδιο πριν από το gala, ο πήχης παραμένει υψηλός για όσες δεν θέλουν να βρεθούν υποψήφιες προς αποχώρηση. 

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή βρίσκονται πάντα κοντά στις διαγωνιζόμενες που προσπαθούν σε κάθε εμφάνιση να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.

Η Απολλεών είναι στεναχωρημένη με τη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει αυτή την εβδομάδα θεωρώντας πως οι υπόλοιπες fashionistas της δίνουν χαμηλή βαθμολογία επίτηδες.

Η Ελεάνα στενοχωριέται που η Απολλεών νιώθει έτσι ωστόσο και η ίδια νιώθει να βρίσκεται σε ένα στιλιστικό αδιέξοδο…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks skai.gr ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark