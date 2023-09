Keith Richards: Ο κιθαρίστας των Rolling Stones είναι «καθαρός» από ναρκωτικά και νικοτίνη και το... απολαμβάνει

Ο Κιθ Ρίτσαρντς είπε ότι ο νέος, καθαρός από ουσίες τρόπος ζωής, είναι «μια μοναδική εμπειρία» για αυτόν. Σε νέα συνέντευξη στην Telegraph, ο κιθαρίστας των Rolling Stones είπε ότι «προσπαθεί να απολαμβάνει να είναι καθαρός», τώρα που έχει εγκαταλείψει τα ναρκωτικά και τα τσιγάρα.

«Έκοψα το κάπνισμα το 2019» εξήγησε ο Ρίτσαρντς. «Δεν έχω αγγίξει τσιγάρο από τότε. Έκοψα την ηρωίνη το 1978. Έκοψα την κοκαΐνη το 2006» συμπλήρωσε.

«Εξακολουθεί να μου αρέσει ένα ποτό περιστασιακά - γιατί δεν πρόκειται να πάω στον παράδεισο σύντομα - αλλά εκτός από αυτό, προσπαθώ να απολαμβάνω να είμαι καθαρός. Είναι μια μοναδική εμπειρία για μένα», ανέφερε.

