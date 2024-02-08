Μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές τους φετινού Survivor αποχώρησε μετά από 5 εβδομάδες.

Ο Rob James Sheymour, ο Σκωτσέζος μαχητής, επιστρέφει στην αγαπημένη του σύζυγο και την πεθερά του.

Η μάχη ανάμεσα σε αυτόν, τον Φάνη και τον Γιάννη, κατέληξε με ηττημένο τον ίδιο, όπως είχαν επιδιώξει οι συμπαίκτριές του.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης και την συνειδητοποίηση ότι αποχωρεί, ήταν έκδηλη η συγκίνησή του.

Ωστόσο όπως είπε ο ίδιος αποχωρεί με την ίδια χαρά που μπήκε και δεν κρατά κακία σε κανέναν.

Πηγή: skai.gr

