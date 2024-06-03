«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μαγειρικές αναμετρήσεις και δοκιμαστικά για παρουσίαση- Δείτε το trailer

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Βάσω και η Βαρβάρα εντυπωσίασαν τον Έκτορα Μποτρίνι με το πιάτο τους και συνεχίζουν στο σημερινό επεισόδιο, πιο σίγουρες από ποτέ για τις μαγειρικές τους ικανότητες. Ο Μάρκος, για μία ακόμη φορά, προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τις οικογενειακές τους σχέσεις ενώ μας συστήνει και το αντίπαλο ζευγάρι, την Όλγα και την Πένυ.

Η Βάσω, πριν μπει στην κουζίνα, δείχνει τις ικανότητές της στην παρουσίαση, αφού το όνειρό της είναι να βγει στην τηλεόραση. Στη συνέχεια, με τις οδηγίες της Βαρβάρας μαγειρεύει ένα απαιτητικό πιάτο με πολλά υλικά και δύσκολες παρασκευές - «ψαρόσουπα βελουτέ με σκορδόψωμο».

Ελπίζουν πως η συνταγή τους θα τις βγάλει και πάλι ασπροπρόσωπες. Η Πένυ σπουδάζει λογοθεραπεία και η Όλγα αισθητική και είναι φίλες από το νηπιαγωγείο. Γνωρίζουν πολύ καλά η μία την άλλη και ελπίζουν πως η συνεργασία τους στην κουζίνα θα είναι άψογη και απολαυστική, όπως και η φιλία τους.

Θα είναι και το πιάτο τους -«burger με σνίτσελ κοτόπουλο, καραμελωμένα κρεμμύδια και πατάτες τηγανητές»- το ίδιο άψογο και

απολαυστικό για να κερδίσουν;

Το ζευγάρι που θα κερδίσει στο σημερινό επεισόδιο παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, καθώς τα επόμενα επεισόδια θα είναι special με τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από την εκπομπή.

Δέκα απολαυστικά επεισόδια με ζευγάρια που θα ξεδιπλώσουν όλο το μαγειρικό ταλέντο τους για να κερδίσουν τα θετικά σχόλια του Έκτορα και να κλείσουν νόστιμα τη φετινή χρονιά!

