Dakota Fanning: Ο Tom Cruise της στέλνει κάθε χρόνο στα γενέθλιά της ένα δώρο

Τι και αν έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τη συνεργασία της Ντακότα Φάνινγκ με τον Τομ Κρουζ στο θρίλερ «War of the Worlds», του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο σούπερ σταρ της δράσης εξακολουθεί να δείχνει την αγάπη του προς εκείνη και κάθε χρόνο της στέλνει ένα δώρο γενεθλίων.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια μίλησε για την τρυφερή κίνηση του Κρουζ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Watchers», που πραγματοποιήθηκε στο AMC Lincoln Square στη Νέα Υόρκη.

Dakota Fanning Says Tom Cruise Has Given Her a Birthday Gift Every Year Since 'War of the Worlds' https://t.co/F6qWJfwma4 — The Hollywood Reporter (@THR) April 14, 2024

«Πάντα μου στέλνει κάτι κάθε χρόνο», είπε χαρακτηριστικά στο ΕΤ. «Μου χάρισε το πρώτο μου κινητό τηλέφωνο όταν ήμουν 11 ετών και από τότε τα θυμάται κάθε χρόνο».

Στην ταινία «War of the Worlds» του 2005, ο Κρουζ υποδύθηκε τον Ray Ferrier, έναν χωρισμένο πατέρα δύο παιδιών που προσπαθεί να τα σώσει μετά από μια εξωγήινη εισβολή.

Η Φάνινγκ η οποία ήταν 10 χρονών στα γυρίσματα, πίστευε ότι μετά από μερικά χρόνια αυτή η γλυκιά χειρονομία θα σταματούσε. «Σκεφτόμουν: 'Ίσως όταν γίνω 18 ή στα 21;' Πριν από μερικά χρόνια είπε ότι του αρέσει η στιγμή που το λαμβάνω» εξήγησε. «Είναι τόσο ευγενικό και το εκτιμώ πραγματικά».

Η νέα της ταινία επικεντρώνεται «στην Mina, μια 28χρονη καλλιτέχνιδα η οποία εγκλωβίζεται σε ένα δάσος στη δυτική Ιρλανδία». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν η νεαρή γυναίκα βρίσκει καταφύγιο, παγιδεύεται εν αγνοία της δίπλα σε τρεις αγνώστους που καταδιώκονται από κάποια μυστηριώδη πλάσματα». Συμπρωταγωνιστεί με τους Τζορτζίνα Κάμπελ (Georgina Campbell), Όλιβερ Φίννεγκαν (Oliver Finnegan) και 'Αντονι Μόρις (Anthony Morris).

Το «The Watchers», σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της κόρης του διάσημου δημιουργού Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Ισάνα.

«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος γεμάτος ενέργεια και δημιουργικότητα. Είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο, αλλά ήταν επίσης ανοιχτή στη συνεργασία. Οπότε δημιουργήθηκε ένα πολύ ευχάριστο, συλλογικό περιβάλλον», υπογράμμισε η σταρ, ενώ μιλώντας για την καριέρα της τόνισε ότι «είμαι «ευγνώμων για όλες τις ευκαιρίες που έχω αυτή τη στιγμή και για αυτές που μου δόθηκαν».

Το «The Watchers» αναμένεται στην χώρα μας στις 6 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

