Πολλές μοναδικές στιγμές έχει ζήσει η Άννα Βίσση σε αυτή την καλοκαιρινή περιοδεία της. Να τραγουδάει με τα εγγόνια της για πρώτη φορά στην Κύπρο μαζί της, να δίνει το μικρόφωνο στην κόρη της, να αποθεώνεται από τον κόσμο σε κάθε της εμφάνιση.

Αυτό που έζησε όμως στο Ηράκλειο πραγματικά την καθήλωσε. Το κατάμεστο Παγκρήτιο Στάδιο με πάνω από 15.000 κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά της την έκανε να χάσει για λίγο τα λόγια της και να σταματήσει συγκινημένη δείχνοντας να προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό της.

