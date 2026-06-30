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Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στην περιοχή μεταξύ των πόλεων Καντάρα και Ντέιρ αλ Σαριάν», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο του Λιβάνου

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Λίβανος

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα νέα αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών, με στόχο «διαρκή ειρήνη».

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στοχεύοντας την περιοχή μεταξύ των πόλεων Καντάρα και Ντέιρ αλ Σαριάν», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λίβανος Ισραήλ αεροπορική επιδρομή Κρίση στη Μέση Ανατολή
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