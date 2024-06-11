Μια πολύ σημαντική μέρα είναι σήμερα για τη Νικολέττα Ράλλη αφού η κορούλα της έχει γενέθλια και κλείνει τα 4.

Η παρουσιάστρια, έχει πλήρως αφιερωθεί στο μεγάλωμα της κορούλας της αφήνοντας πίσω από επιλογή τα τηλεοπτικά πλατό, τουλάχιστον για αυτά τα πρώτα χρόνια της πιτσιρίκας της.

Μαμά πλήρους απασχόλησης η Νικολέττα είναι σχεδόν συνέχεια με τη μικρούλα της παντού. Κάνουν συχνά εξορμήσεις και εκδρομές στη φύση. Μένουν για μεγάλο διάστημα στο χωριό της, τον Πλάτανο Αχαϊας ζώντας απλά, με τα ζώα και τις αγροτικές εργασίες αλλά φυσικά και τη θάλασσα στα πόδια τους καθημερινά.

Κι αν και συνήθως προτιμάει να δημοσιεύει την τετράχρονη πια Σοφία χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό της, δηλαδή πλάτη, σήμερα η Νικολέττα Ράλλη μας έδειξε χωρίς καμία κάλυψη μια από τις πρώτες κοινές τους φωτογραφίες από το πρώτο διάστημα που είχαν επιστρέψει στο σπίτι τους μετά τη γέννηση του μωρού.

Πηγή: Instagram

Χρόνια πολλά Σοφία! Εν αναμονή του Birthday party που είμαστε σίγουροι οτι ετοιμάζει η ξετρελαμένη μαμά, όπως κάθε χρόνο, ας απολαύσουμε κάποιες πολύ όμορφες κοινές στιγμές μαμάς με κόρη.

Πηγή: skai.gr

