Η «Evita» του Τζέιμι Λόιντ με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ μεταφέρεται στο Μπρόντγουεϊ

Η αναβίωση του μιούζικαλ «Evita» από τον πολυβραβευμένο με Olivier σκηνοθέτη και παραγωγό Τζέιμι Λόιντ (Jamie Lloyd) με την Ρέιτσελ Ζέγκλερ (Rachel Zegler) στον ρόλο της Εβίτα Περόν (Εvita Peron) θα μεταφερθεί στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ την άνοιξη του 2027, όπως ανακοίνωσαν οι παραγωγοί.



Ο όμιλος Shubert θα φιλοξενήσει σε θέατρο που θα ανακοινωθεί σύντομα τη βραβευμένη παραγωγή του θρυλικού μιούζικαλ των Τιμ Ράις (Tim Rice) και Άντριου Λόιντ Γουέμπερ (Andrew Lloyd Webber).

Η παράσταση αποτελεί σύμπραξη της The Jamie Lloyd Company και του Μάικλ Χάρισον (Michael Harrison) μέσω της Lloyd Webber Harrison Musicals σε συνεργασία με την LW Entertainment.«Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την εξαιρετική παραγωγή της «Evita» του Τζέιμι Λόιντ να μεταφέρεται στο Μπρόντγουεϊ. Είναι συναρπαστικό να βλέπω το έργο του Tιμ και το δικό μου να επαναπροσδιορίζεται με νέους τρόπους ενώ η παράσταση διαθέτει ένα ταλέντο που εμφανίζεται μια φορά σε κάθε γενιά, τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ» δήλωσε ο Λόιντ Γουέμπερ.«Ανυπομονώ να ζήσει το αμερικανικό κοινό μια παραγωγή που κατέκτησε το Γουέστ Εντ» συμπλήρωσε.

