«Πολύ μεγάλη η συγκίνηση και η χαρά μου. Αυτήν τη στιγμή παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας στην καρδιά μας», ανέφερε σήμερα στις δηλώσεις του ο Akylas από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη όπου θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με το «Ferto».

Όπως δήλωσε στις κάμερες, είναι πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός που επιτέλους ήρθε η στιγμή να «πετάξει» στην Αυστρία. «Το πολυτιμότερο μήνυμα του τραγουδιού είναι να μην σταματάει κανείς ποτέ να κυνηγάει τα όνειρά του και να αγαπάμε τους εαυτούς μας λίγο παραπάνω. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα και ελπίζω αυτές οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτήν την περίοδο να κρατήσουν».

Αναφορικά με τα στοιχήματα που αυτήν τη στιγμή τον φέρνουν στη 2η θέση, ο ίδιος απάντησε:

«Να πω την αλήθεια, ανέβηκε η διάθεσή μου παραπάνω, έλαμψα. Θα δούμε από τις πρόβες και μετά τι θα γίνει».

Πηγή: skai.gr

