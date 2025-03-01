Λογαριασμός
«Η Ελλάδα ψηφίζει»- ΣΚΑΪ: To σαρακοστιανό έδεσμα που λιγουρευόμαστε περισσότερο

«Η Ελλάδα ψηφίζει» στον ΣΚΑΪ και το μεγάλο ερώτημα απόψε, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας δε θα μπορούσε να είναι άλλο από το ποιο σαρακοστιανό έδεσμα λιγουρευόμαστε περισσότερο.

Ταραμοσαλάτα, λαγάνα, ή χαλβά;

Η απάντηση κάλλιστα θα μπορούσε να είναι... όλα αλλά δεδομένων των κανόνων του παιχνιδιού η απάντηση που δόθηκε από την παίκτρια της ομάδας, έχοντας πάρει τη βοήθεια του κοινού  ήταν ταραμοσαλάτα.

Η Ελλάδα όπως φαίνεται δε συμφωνεί πάντως αφού μετά από μια «μάχη στο όριο» επέλεξε τη λαγάνα.

