Στέλιος Διονυσίου: Ποιo τραγούδι του από το 2001 αποφάσισε να κάνει relaunch;

Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αναμφισβήτητα μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Στέλιου Διονυσίου. Ένα κλασικό λαϊκό κομμάτι, ένα ζεϊμπέικικο που άφησε εποχή. Και μάλιστα που έχει την συνθετική και στιχουργική υπογραφή του Μιχάλη Ρακιντζή...

Ο λόγος για το θρυλικό "Πες του Μάγκα" που ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει "καριέρα" ως τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη του κυκλοφορία το 2001 στον δίσκο «Δεν Πα' Να Βρέχει». Ένα τραγούδι που πάντα έχει στο πρόγραμμά του, που παίζει ακόμα το παίζουν τα ραδιόφωνα και που εκτός από τον ίδιο τον Στέλιο Διονυσίου, πολλοί άλλοι τραγουδιστές συμπεριλαμβάνουν στο λαϊκό τους πρόγραμμα στα νυχτερινά κέντρα.

Και τώρα κυκλοφορεί το «Πες του μάγκα version 2025» από τη Minos EMI, A Universal Music Company με τον Στέλιο Διονυσίου να επαναφέρει στο σήμερα σε μια σύγχρονη version μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε νέους ακροατές να γνωρίσουν ένα πραγματικά μεστό και δυνατό ζεϊμπέκικο.

Σε ένα up to date rebranding που μόλις κυκλοφόρησε.

