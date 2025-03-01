Απόκριες 2025: Το καρναβάλι στην Κρύα Βρύση

Χοροί, μουσικές, πρωτότυπες μεταμφιέσεις χαρακτηρίζουν το 31o Καρναβάλι Κρύας Βρύσης, που ξεκίνησε σήμερα, σε εύθυμη ατμόσφαιρα, με ψυχαγωγικούς διαγωνισμούς και με ευφάνταστα παιχνίδια και εκδηλώσεις για κάθε ηλικία.

Ο πεζόδρομος της Κρύας Βρύσης «πλημμύρισε» με χαμόγελα και με πολύ ...φαντασία για το μεγάλο διαγωνισμό καρναβαλικής αμφίεσης, για μικρούς και μεγάλους, με χρηματικό έπαθλο διακοσίων ευρώ. Παράλληλα, ανιματέρ, κλόουν και διαδραστικά παιχνίδια δημιούργησαν μια ονειρική ατμόσφαιρα για τα παιδιά, που διασκέδασαν με αστείρευτο κέφι.

Αύριο Κυριακή 2 Μαρτίου στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί η Μεγάλη Παρέλαση των Αρμάτων, που αποτελεί και την κορύφωση των εκδηλώσεων. Από τις 14:00 θα υπάρξει «προθέρμανση» με ένα απολαυστικό DJ SET σε καρναβαλικούς ρυθμούς.

Στις 18:00 θα γίνει το κάψιμο του Καρνάβαλου και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα ακολουθήσει ξεφάντωμα στην κεντρική πλατεία.

Στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, αύριο το μεσημέρι θα συμμετάσχουν τριάντα καρναβαλικά άρματα, ενώ οι συμμετοχές ομάδων και καρναβαλιστών έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

