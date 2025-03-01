Απόκριες 2025: Με 55.000 καρναβαλιστές κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι

Η ώρα που η διασκέδαση «χτυπά κόκκινο» και χιλιάδες καρναβαλιστές χρωματίζουν με ζωντάνια και δημιουργία την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού,την Πάτρα έφτασε.

Η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 έγινε με απόλυτη επιτυχία.

Πάνω από 55.000 καρναβαλιστές σε 165 πληρώματα με τις ευφάνταστες στολές τους -καλλιτεχνικές και σατιρικές και τις αμίμητες εμπνεύσεις τους, ξεχύνονται στους δρόμους, συμμετέχοντας στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Πατρινού Καρναβαλιού 2025.

Στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου 1/3 παρελαύνουν τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων χωρίς τα δικά τους άρματά παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα εκτυλίσσεται στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄ με τους πρωτότυπους, ατμοσφαιρικούς φωτισμούς τους, τη γρήγορη ροή, τα χρώματα και το κέφι να δίνουν λάμψη και μεγαλοπρέπεια στην πιο μεγάλη καρναβαλική νύχτα.

Μικροί και μεγάλοι, Πατρινοί και μη εξακολουθούν να παρελαύνουν και να σκορπούν κέφι μέσα από τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση.

