«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Πρώτο στην προτίμηση των τηλεθεατών

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε το τηλεοπτικό κοινό στο νέο τηλεπαιχνίδι-σόου του ΣΚΑΪ, «Η Ελλάδα ψηφίζει» το Σάββατο (25/01).

Οι 2.071.603 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα. Το ανατρεπτικό πρόγραμμα «Η Ελλάδα ψηφίζει» ξεχώρισε από τα πρώτα λεπτά προβολής του και εξασφάλισε την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης με μέσο όρο 17,6% στο γενικό σύνολο του κοινού και 13,2% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Κατά μέσο όρο 712.411 τηλεθεατές παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον το τηλεπαιχνίδι σόου που κατάφερε από break σε break, όχι απλά να διατηρήσει, αλλά να αυξήσει το κοινό του.

Οι ερωτήσεις του, αλλά και η ψήφος του κόσμου έγιναν θέμα συζήτησης εντείνοντας την αναμονή για τα νέα διλήμματα που θα εμφανιστούν στις οθόνες μας το επόμενο Σάββατο (01/02) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

