«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Πότε θα έλεγες στην κολλητή σου ότι ο μέλλων σύζυγός της την απατά

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το νέο, live τηλεπαιχνίδι-σόου του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα ψηφίζει», που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο (25/01), με παρουσιαστές τους «Αταίριαστους» Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Η Ελλάδα συντονίστηκε στον ΣΚΑΪ και μπήκε δυναμικά στο πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης! Περισσότεροι από 48.000 τηλεθεατές ήταν εκείνοι που κατέβασαν την εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνά τους και απάντησαν στα διασκεδαστικά και ενδιαφέροντα ερωτήματα.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις – γκάλοπ ήταν και η εξής: «Αν κάποιος ανακάλυπτε πριν το γάμο της κολλητής του πως ο γαμπρός την απατάει, πότε θα της το έλεγε;».

Σε ένα ποσοστό 64% θα πήγαινε να της το πει αμέσως ενώ το 31% θα το κράταγε μυστικό!

Oi δύο ομάδες που διαγωνίστηκαν στην πρώτη εκπομπή, ήταν οι Ανώριμοι και οιFantastic 4. Τα πιο σωστά μαντέματα έκαναν οι δεύτεροι, οι οποίοι βρέθηκαν μία ανάσα από τα 24.375 ευρώ, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη νίκη τους.

Το «μάντεμα» που τους στοίχησε αφορούσε στο ερώτημα ποιος είναι ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου. Το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε σε ποσοστό 31% τον Κώστα Βουτσά με το όνομα του Θανάση Βέγγου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 29%.

Μπορεί αυτή η απάντηση να έκρινε το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό είχαν ενδιαφέρον! Ας ανατρέξουμε σε αυτές:

- Το 53% θα επέλεγε ένα μήνα χωρίς σεξ από το να στερηθεί το κινητό του!

- Το 55% δεν θα άντεχε να τελειώσει το ζεστό νερό στο ντους πριν αυτό τελειώσει το μπάνιο του. Φαίνεται πως αν τελείωνε το χαρτί υγείας θα μπορούσε να το διαχειριστεί!

- Το 62% ανυπομονεί να δει νυφούλα την Κατερίνα Καινούργιου έναντι της Δανάης Μπάρκα!

- Το 68% θεωρεί πιθανότερο να έχει μαζί του προφυλακτικό ένας άντρας.

- Για το τι επιρροή θα έχει για την Ελλάδα η δεύτερη θητεία του Trump, τo 36% θεωρεί πως δε θα την επηρεάσει, το 32% θετική και 32% αρνητική.

Όσον αφορά στη βία μεταξύ των ανηλίκων.

- Ως βασικότερο αίτιο της αύξησής της το 50% των τηλεθεατών θεωρεί τα social media και το 42% την αδιαφορία των γονέων, η τραπ μουσική βρέθηκε εκτός συναγωνισμού με 8%.

- Ως καλύτερο παρουσιαστή της συγκεκριμένης εκπομπής το 72% πρόκρινε τους «Αταίριαστους», στη δεύτερη θέση ήρθαν οι Ράδιο Αρβύλα (21%) και τρίτος ο Γιώργος Λιάγκας (7%).

- Για οικονομικές συμβουλές το 42% θα πρόστρεχε στον Χάρη Βαφειά ενώ το 38% θα εμπιστεύονταν τον Γιώργο Αυτιά. Το 10% θα επέλεγε την Ιωάννα Τούνη ενώ 10% τον Κωστή Χατζηδάκη.

- Κοινόχρηστα δεν θέλει να χρωστάει η πλειοψηφία του κοινού (40%) στον Αλέξη Κούγια ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου (30%), στην τρίτη ο Αχιλλέας Μπέος (23%) και στην τέταρτη ο Παύλος Πολάκης (7%).

- Με ποσοστό 64% πιο επικίνδυνο θεωρείται το φλερτ στα social media ενώ το φλερτ στο δρόμο συγκέντρωσε 16%, στη δουλειά 15% και σε μπαρ 5%.

- Ένα οικογενειακό τραπέζι για την πλειοψηφία του κοινού μπορεί να καταστρέψει μία συζήτηση για τα κληρονομικά αφού αυτή η επιλογή συγκέντρωσε 55% με τα πολιτικά να ακολουθούν (39%) και τα αθλητικά να βρίσκονται στην ίδια θέση με τα παιδιά με 3%.

Σε όλη τη διάρκεια της προβολής του παιχνιδιού τα ερωτήματα έγιναν θέμα συζήτησης και στα social media με το #ielladapsifizei να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των δημοφιλέστερων hashtag.

Μπορεί η πρώτη ψηφοφορία να ολοκληρώθηκε όμως μία νέα ξεκινά το επόμενο Σάββατο στις 21.00. Τι θα ψηφίσει η Ελλάδα αυτή τη φορά;

