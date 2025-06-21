Πόσα χρήματα πήρε το καστ του "The White Lotus" στην 3η σεζόν;

Ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στο The White Lotus μπορεί να είναι η πιο περιζήτητη δουλειά στην τηλεόραση. Από τότε που έκανε πρεμιέρα η σειρά του HBO το 2021, ονόματα όπως η Jennifer Aniston, η Bette Midler και η Elizabeth Banks έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Όμως, όταν φτάνουμε στο θέμα των αμοιβών, το κύρος της σειράς δεν αντικατοπτρίζεται στα χρήματα που λαμβάνουν οι ηθοποιοί.

