Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων στο Big Brother κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με την τηλεθέαση να σημειώνει μέσο όρο 12,5% στο κοινό 18-54 και 12,6% στο γενικό σύνολο. Δίπλα στην υποψήφια από το live, Θεοφανία Νικολαΐδη, θέση έχουν πάρει ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη και ο Ανδρέας Μπαρόλας.

Απόψε, Σάββατο 21 Ιουνίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα δούμε το πώς αντιδρούν σε αυτή την εξέλιξη αλλά και την απρόσμενη και αναζωογονητική επίσκεψη του Τρύφωνα Σαμαρά στο σπίτι του Big Brother!

Η Ζωή δεν έκρυψε την εντύπωση που της έκανε το γεγονός πως ψηφίστηκε παρότι ήταν τραυματίας. Η δήλωσή της έβαλε φωτιά στον Χρήστο Ντεντόπουλο που δεν λέει να σβήσει, με τον Χρήστο Γκικουρία να… σιγοντάρει. Πάνω στη διαμάχη, μία ατάκα της Nancy Tawby με αποδέκτη τον Νίκο Ζαφειράκη είναι αρκετή για να πυροδοτήσει έναν νέο καυγά!

Ο Γιώργος βρίσκει τον τρόπο να προσεγγίσει τη Nancy και να την κάνει να τον ακούσει. Θα καταφέρει να τη μεταπείσει; Τι έχει να του πει ενόψει του κρίσιμου live;

Όταν οι προμήθειες τελειώνουν, ξεκινάει η γκρίνια. Ποιοι κατηγορούν την αρχηγό για… κακή διαχείριση του budget;

Το κουδούνι στο σπίτι του Big Brother χτυπά, η πόρτα ανοίγει και ο Τρύφωνας Σαμαράς κάνει τη θεαματική είσοδό του! Ο διάσημος κομμωτής δεν έρχεται απλά για επίσκεψη αφού έχει πάρει μαζί τα ψαλίδια του και είναι έτοιμος να κάνει ένα ολοκληρωτικό make over στα αγόρια, ξεκινώντας από την πολύπαθη κόμη του Χρήστου Γκ.!

Όταν ολοκληρώσει το έργο του ο Big Brother τον περιμένει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τι έχει να του πει;

Δείτε το τρέιλερ:

