Το καλοκαιρινό party του Μέντα 88 είναι γεγονός - Την Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 21.00, στην «καρδιά» της πόλης

Ένα ανέμελο καλοκαιρινό ΜΕΝΤΑ PARTY, σε μια από τις ωραιότερες ταράτσες της Αθήνας, με θέα την Ακρόπολη, ετοιμάζει για τους ακροατές του ο Μέντα 88!
Στην καρδιά του καλοκαιριού, την Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 21.00, στην καρδιά της πόλης, στο Muse Urban Venue (Ηφαίστου 26, Αθήνα - Μοναστηράκι), η μεγάλη παρέα του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού γιορτάζει, όπως της αξίζει: Με στιγμές που μένουν για πάντα!
Τις μουσικές αναλαμβάνουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Μέντα 88: Βιβή Παπαστάθη, Βάσια Ρεντούμη, Νίκος Μωραΐτης, Πέτρος Κουμπλής.
Η είσοδος στο party του Μέντα 88 πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!
Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.
- Η Μποφίλιου κάνει «επανάσταση»: «Λευτεριά στην Κύπρο και σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς» - Ο θηλυκός Τσε Γκεβάρα… (video)
- Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ζωντανά από την Πάρο για 2η μέρα - Σήμερα, στις 14.45 στον ΣΚΑΪ (Trailer)
- Ελένη Φουρέιρα: «Viral» η ατάκα της σε συναυλία - «Τα κάνω όλα εγώ, είμαι Αλβανός» (video)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.