Big Brother: Οι αντιδράσεις στην κρυφή αποστολή και 4 νέοι υποψήφιοι

Απόψε στις 23:15 στον ΣΚΑΪ - Η κρυφή αποστολή του Χρήστου Γκικουρία στο σπίτι οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις από τους συγκάτοικους

BIG BROTHER

Οι εξελίξεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER και οι δυναμικές προσωπικότητες των συγκατοίκων κερδίζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που εχθές, Πέμπτη 3/7, έφερε το BIG BROTHER στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο 18-54, με μέσο όρο 14,2%. Η τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού ήταν 11,5%.

Η κρυφή αποστολή του Χρήστου Γκικουρία στο σπίτι του BIG BROTHER οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις από τους συγκάτοικους και απόψε, Παρασκευή 4 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ, θα δούμε την αλλαγή στη στάση τους, μετά την αποκάλυψη πως αυτό που έγινε ήταν… μία φάρσα! 

BIG BROTHER

Η διάθεση των συγκατοίκων αλλάζει αυτομάτως, μόλις αποδεικνύεται πως όλο αυτό ήταν μία κρυφή αποστολή που ωφέλησε τον συνολικό προϋπολογισμό του σπιτιού. Τα γέλια και η φιλική προσέγγιση στον Χρήστο Γκικουρία ενοχλούν τον Χρήστο Ντεντόπουλο, ο οποίος κατηγορεί τους συγκάτοικους για υποκρισία!

BIG BROTHER

Οι συγκάτοικοι αντιδρούν λέγοντας πως από τη στιγμή που ήταν μία πλάκα, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι καλά με τον Χρήστο Γκικουρία. Η Χριστίνα Παπαδέλλη προσπαθεί να εξηγήσει το λόγο που αντιδρούν έτσι, όμως ο Χρήστος Ντεντόπουλος δεν θέλει να ακούσει.

BIG BROTHER

Η Θεοφανία Νικολαΐδη είναι ήδη υποψήφια, από την αρχή της εβδομάδας και η αποψινή ψηφοφορία των συγκατοίκων θα αποκαλύψει ποια είναι τα υπόλοιπα άτομα που θα καθίσουν δίπλα της στο live της Κυριακής 06/07. Οι ψήφοι για ακόμα μία φορά μοιράζονται και τέσσερα ονόματα ακούγονται στο τέλος της…

Μετά την ψηφοφορία οι συζητήσεις στο σπίτι του BIG BROTHER έχουν πάρει φωτιά! Συνδεθείτε στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID για να μάθετε όλες τις εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν!

BIG BROTHER

