Η Ελλάδα ψηφίζει: Η πιο διαδραστική κοινότητα της ελληνικής τηλεόρασης - Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Κάθε μέρα μεγαλώνει η παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει». Με περισσότερους από 100.000 τηλεθεατές να έχουν κατεβάσει ήδη στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή, το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο διαδραστικό και απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ νέες ερωτήσεις θα εμφανιστούν στις οθόνες μας!
Ανάμεσά τους και μία ερώτηση που προτάθηκε από εκατοντάδες τηλεθεατές μέσω της ειδικής εφαρμογής. Ποια είναι αυτή;
Ας δούμε δύο βασικά ερωτήματα που θα μας βάλουν σε σκέψεις απόψε…
Θα απατούσες το ταίρι σου αν ήσουν σίγουρος ότι δεν θα το μάθει ποτέ: ναι / όχι
Τι αποφεύγεις να συζητήσεις με τα παιδιά σου: οικονομικά προβλήματα / ερωτικά θέματα / κριτική για συγγενείς/ προβλήματα υγείας
Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» συνεχίζει τη δυναμική του πορεία κλείνοντας με πρωτιά τον Φεβρουάριο! 1.771.488 παρακολούθησαν έστω και για 1΄το πρόγραμμα το οποίο σημείωσε πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής του τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 13,7% όσο και στο κοινό 18-54 με 12,1%.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
#ielladapsifizei
Δείτε τα τρέιλερ:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.