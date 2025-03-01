Τα διλήμματα και τα ερωτήματα συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» και αυτό το Σάββατο στις 21:00, στον ΣΚΑΪ!

Αυτή τη φορά οι παίκτες θα πρέπει να απαντήσουν σε «πικάντικα» ερωτήματα όπως για παράδειγμα: «Θα απατούσες το ταίρι σου αν ήσουν σίγουρος ότι δεν θα το μάθει ποτέ;».

Γιατί, όπως έχει γράψει και η αγαπημένη Κική Δημουλά, «είναι στη φύση μας. Διαφέρει, ευτυχώς, ως προς τον βαθμό της. Από την άλλη, το να του το πεις μοιάζει με καθαρή εκδίκηση. "Στο λέω και σε τιμωρώ". Το κέρδος της προδοσίας, αυτό είναι δικό σου όλο»….

Τι είναι αυτό, λοιπόν, αυτό που παρακινεί τους ανθρώπους να απιστούν; Τι τους δίνει κίνητρο να «προδώσουν» τον άνθρωπο στον οποίο έχουν δεσμευτεί και τελικά να προχωρήσουν σε μια στιγμή απιστίας ή σε μια συνεχιζόμενη κατάσταση απιστίας;

Οι κάλπες θα ανοίξουν και η Ελλάδα θα δώσει κι αυτή τη φορά την απάντηση στο παιχνίδι -που έχει γίνει συνήθεια- με τους Χρήστο Κούτρα και ο Γιάννη Ντσούνο.

Οι ομάδες θα πρέπει να απαντήσουν και στο εξής ερώτημα: «Τι αποφεύγεις να συζητήσεις με τα παιδιά σου: οικονομικά προβλήματα, ερωτικά θέματα, κριτική για συγγενείς, προβλήματα υγείας». Η κάλπη λέει πάντα την αλήθεια, την οποία θα μάθουμε το Σάββατο στις 21:00.

Στις ερωτήσεις του «Η Ελλάδα ψηφίζει» δεν μπορεί να υπάρξει λάθος απάντηση! Υπάρχει μόνο η απάντηση που νιώθεις να βρίσκεται πιο κοντά σε εσένα και τη δίνεις μέσα από την εφαρμογή του παιχνιδιού, την οποία κατεβάζεις μπαίνοντας στο ielladapsifizei.gr μέσω Appstore ή Playstore.

Με περισσότερους από 100.000 τηλεθεατές να έχουν κατεβάσει ήδη στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή, το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο διαδραστικό και απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ νέες ερωτήσεις θα εμφανιστούν στις οθόνες μας!

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» συνεχίζει τη δυναμική του πορεία κλείνοντας με πρωτιά τον Φεβρουάριο! 1.771.488 παρακολούθησαν έστω και για 1΄το πρόγραμμα το οποίο σημείωσε πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής του τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 13,7% όσο και στο κοινό 18-54 με 12,1%.

Πηγή: skai.gr

