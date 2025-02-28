Λογαριασμός
Oscar 2025: Θα υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στα τραγούδια των ταινιών James Bond

Η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 

Όσκαρ

Ειδικό αφιέρωμα στα εμβληματικά τραγούδια των ταινιών Τζέιμς Μποντ ετοιμάζεται για την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ προς τιμήν των παραγωγών τους Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον, σύμφωνα με το Variety.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες και δεν είναι σαφές εάν το αφιέρωμα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στα βραβευμένα με Όσκαρ και υποψήφια τραγούδια ή θα ακολουθηθεί μια ευρύτερη προσέγγιση για τον εορτασμό και των 26 θεματικών τραγουδιών των ταινιών με τον Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει αυτό που περιγράφεται ως μια συνάντηση εκπληκτικών ταλέντων.

Σε όλη την ιστορία της κινηματογραφικής σειράς τα θεματικά τραγούδια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των ταινιών, συνδυάζοντας το κινηματογραφικό μεγαλείο με τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ μουσικής.

Από την κυκλοφορία του «Dr. Νο» το 1962, η σειρά ταινιών Τζέιμς Μποντ έγινε ένα από τα μακροβιότερα και εμπορικότερα franchise στην ιστορία του κινηματογράφου με 25 ταινίες σε διάστημα έξι δεκαετιών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Oscar 2025 James Bond
