Ed Lachman: Η κινηματογράφηση είναι ένα διαρκές ταξίδι εξερεύνησης

Ο διακεκριμένος κινηματογραφιστής Εντ Λάχμαν, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, έλαβε την κορυφαία διάκριση της 38ης τελετής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών (American Society of Cinematographers) για την ταινία «Maria» τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του στα 7α Κινηματογραφικά Βραβεία Kodak (Kodak Film Awards).

«Η κινηματογράφηση είναι ένα διαρκές ταξίδι εξερεύνησης και η ουσία βρίσκεται στην ίδια τη διαδρομή και όχι στον τελικό προορισμό» δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ κινηματογραφιστής.

The Career Achievement Award is presented to Ed Lachman at the 7th annual Kodak Film Awards. His full speech: pic.twitter.com/2iybInBNwx — Matt Neglia (@NextBestPicture) February 28, 2025

«Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να δημιουργήσουμε εικόνες που θα μεταφέρουν τις ιστορίες μας. Οι προκλήσεις της κινηματογράφησης, για μένα, ήταν πάντα η αποκάλυψη ή η προσπάθεια να προκαλέσω τη ψυχολογική αυθεντικότητα της εικόνας στην ιστορία. Οι εικόνες αφορούν την ανακάλυψη με την κάμερά σου, της συναισθηματικής αμεσότητας της στιγμής, την οποία μπορείς να μεταφέρεις και να μοιραστείς με τη μορφή ντοκιμαντέρ ή αφήγησης και ίσως ακόμη και να εκφράσεις κάποιες αδικίες που υπάρχουν στον κόσμο», συμπλήρωσε.

Στη τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Kodak House στο Χόλυγουντ την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας «The Brutalist», Λολ Κρόλεϊ, έλαβε το Βραβείο Λιμιέρ. Στην ευχαριστήρια ομιλία του τόνισε τη σημασία της χρήσης του φιλμ στην κινηματογράφηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για να μεταφέρεις σωστά την ιστορία, δεν χρειάζεται να είναι σε φιλμ, αλλά νιώθω ότι δεν μπορεί πάντα να είναι ψηφιακό».

Επιπλέον, η Kodak τίμησε τον σκηνοθέτη της ταινίας «Sing Sing», Γκρεγκ Κουίνταρ, με το Βραβείο Πρωτοπορίας, ο οποίος μαζί με την ομάδα του διδάσκει την τέχνη του κινηματογράφου σε κρατούμενους φυλακών, τη σκηνοθέτρια του «The Last Showgirl», Τζία Κόπολα και τον δημιουργό Ραμέζ Σιλιάν.

Η Βανέσα Μπεντέτι, αντιπρόεδρος της εταιρείας και επικεφαλής του τμήματος κινηματογραφικών ταινιών, δήλωσε ότι «το 2025 θα είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά και πιο σημαντική για το φιλμ», αναφέροντας πολλές από τις φετινές υποψήφιες για Όσκαρ παραγωγές που γυρίστηκαν με την βοήθεια της εταιρείας, όπως τα «The Brutalist», «Anora», «I'm Still Here», «A Different Man» και «Maria».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.