Βαλέρια Χοψονίδου: Έγκυος στο πρώτο της παιδί

Ευτυχία που δεν κρύβεται. Αντιθέτως μοιράζεται. Το πρώτο της παιδί περιμένει η Βαλέρια Χοψονίδου και ο σύντροφός της, θεατρικός επιχειρηματίας Αντώνης Βλωτιδέλλης (Ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Christmas Theater) με τον οποίον η σχεδιάστρια και blogger είναι πάνω από δύο χρόνια τώρα ζευγάρι.

Την είδηση της εγκυμοσύνης δημοσιοποίησε η ίδια με ένα τρυφερό ποστ με τους δυο τους σε μια υπέροχη φωτογράφηση γράφοντας:

«Η αγάπη που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια

Τόσα πολλά τα συναισθήματα …

Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι…

Ανυπομονώ να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου

Σε περιμένουμε θεόσταλτο μου πλάσμα»

Εμπειρη με τα παιδιά η ίδια, καθώς η αδερφή της Ολυμπία Χοψονίδου έχει αποκτήσει 6 με τον Βασίλη Σπανούλη και η ίδια έχει κάνει άπειρες ώρες baby sitting στα ανήψια της πλέον προετοιμάζεται να κρατήσει στην αγκαλιά της το δικό της παιδί. Αν φυσιικά την αφήσει η αδερφή της που έσπευσε να γράψει πειράζοντάς την για το πρώτο ανήψι που έρχεται:

«Μμμ δεν έχεις καταλάβει ότι το πήρα και έφυγα ! ! ! Μπορείς φυσικά να μας επισκέπτεσαι».

