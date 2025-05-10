Ένταση, αποστάσεις και αποκαλύψεις στο Big Brother στον ΣΚΑΪ

Λίγες ώρες μένουν μέχρι το κοινό να αποφασίσει το ποιος, εκ των τριών υποψηφίων προς αποχώρηση, θα παραμείνει στο σπίτι του Big Brother στον ΣΚΑΪ.

Ζωή Ασουμανάκη, Αργυρώ Κατσιγαράκη και Χρήστος Ντεντόπουλος «κινδυνεύουν» να δουν την πόρτα της εξόδου αύριο το βράδυ.

Ολα αυτά την ώρα που ο Χρήστος Ντεντόπουλος έχει επιστρατευτεί λόγω εμπειρίας στο... μποστάνι που στήθηκε στον κήπο του σπιτιού.

Φυσικά, η συμβίωση σε γενικότερο επίπεδο μόνο ρουτίνα δεν έχει αφού ενδεικτικά η Μαρικέλλη δείχνει να παίρνει αποστάσεις από τον Μπάμπη Καρατζά.

Εκείνος εκφράζει την απογοήτευσή του για τη στάση της, βρίσκοντας συμπαράσταση στη Ζωή, τη Φένια Νικολαΐδη και τη Nancy Tawby.

