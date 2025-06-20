Τι κοινό μπορεί να έχει μία ομάδα απόστρατων του πολεμικού ναυτικού με μία νεανική παρέα; Μοιράζονται την ίδια αγάπη για το μοναδικό live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης, το «Η Ελλάδα ψηφίζει»! Αυτό το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 21.00, το παιχνίδι περνά σε άλλο επίπεδο και φέρνει κοντά δύο διαφορετικές γενιές!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται στο πλατό τις δύο νέες ομάδες, για να αναμετρηθούν σε ερωτήσεις που προκαλούν συζητήσεις!

Δείτε το trailer:

Αν είχαμε δραχμή: Θα ήταν καλύτερα / Θα είχαμε καταστραφεί / Καμία διαφορά

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν και νέα δεδομένα στην καθημερινότητά μας.

Συμβουλεύεστε τις αξιολογήσεις στο ίντερνετ; Ναι είναι χρήσιμες / Όχι δεν τις πιστεύω

Οι γονείς έχουν να κάνουν πολλές συζητήσεις με τα παιδιά τους και η ερώτηση που ακολουθεί, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις:

Πότε μιλάμε στα παιδιά μας για το σεξ; Όταν είναι μικρά / Όταν μπουν στην εφηβεία / Όταν μας ρωτήσουν

Η εφαρμογή που κατεβάζουμε μέσα από το ielladapsifizei.gr μας βάζει μέσα στο παιχνίδι και μας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουμε πλούσια δώρα! Η πιο μεγάλη τηλεοπτική παρέα συναντιέται κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ και κάνει τα βράδια μας μοναδικά!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

