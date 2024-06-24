Στις 19 Ιουνίου είχε γενέθλια ο Αντώνης Ρέμος που έκλεισε τα 54 αλλά οι συνεργάτες του αποφάσισαν να μην περάσει το birthday season χωρίς να του κάνουν μια έκπληξη κι επειδή την ίδια μέρα ήταν μετ την οικογένειά του πριβέ, είπαν να τον ξαφνιάσουν εκεί που σίγουρα δεν το περίμενε.

Στην συναυλία του στη Χαλκιδική την Παρασκευή το βράδυ, λίγες ημέρες μετά από τα κανονικά του γενέθλια.

Στα πλαίσια του πρώτου live της φετινής καλοκαιρινής του περιοδείας στην Ελλάδα που ξεκίνησε απο την Χαλκιδική με 3000 fans του αγαπημένου τραγουδιστή να του τραγουδούν το Ηappy Βirthday οι πιο στενοί του συνεργάτες εμφάνισαν μια εντυπωσιακή τούρτα ξανφικά και ο έκπληκτος Αντώνης Ρέμος αφιέρωσε με μια ευχή τα φετινά του γενέθλια στην μονάκριβη κόρη του Ελένη!!!

«Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου και μαζί και η Ελενίτσα μου» είπε ενώ από κάτω οι χιλιάδες θαυμαστές του τον αποθέωναν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.