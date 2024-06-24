Λογαριασμός
Αντώνης Ρέμος: Η ευχή για την κόρη του και το Surprise Birthday στη Χαλκιδική με 3000 φανς να του τραγουδούν

Με λίγες μέρες καθυστέρηση, αλλά με σούπερ τούρτα και μια ευχή για την κόρη του  

Happy Birthday στον Αντώνη Ρέμο

Στις 19 Ιουνίου είχε γενέθλια ο Αντώνης Ρέμος που έκλεισε τα 54 αλλά οι συνεργάτες του αποφάσισαν να μην περάσει το birthday season χωρίς να του κάνουν μια έκπληξη κι επειδή την ίδια μέρα ήταν μετ την οικογένειά του πριβέ, είπαν να τον ξαφνιάσουν εκεί που σίγουρα δεν το περίμενε.

Στην συναυλία του στη Χαλκιδική την Παρασκευή το βράδυ, λίγες ημέρες μετά από τα κανονικά του γενέθλια.

Απρόσμενη birthday surprise για τον Ρέμο

Στα πλαίσια του πρώτου live της φετινής καλοκαιρινής του περιοδείας στην Ελλάδα που ξεκίνησε απο την Χαλκιδική με 3000 fans του αγαπημένου τραγουδιστή να του τραγουδούν το Ηappy Βirthday οι πιο στενοί του συνεργάτες εμφάνισαν μια εντυπωσιακή τούρτα ξανφικά και ο έκπληκτος Αντώνης Ρέμος αφιέρωσε με μια ευχή τα φετινά του γενέθλια στην μονάκριβη κόρη του Ελένη!!!

«Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου και μαζί και η Ελενίτσα μου» είπε ενώ από κάτω οι χιλιάδες θαυμαστές του τον αποθέωναν.

Πηγή: womenonly.gr

