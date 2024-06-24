Ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής», Ταμάγιο Πέρι, πέθανε αφότου δέχθηκε από επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε σερφ στη Χαβάη.
Όπως επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χονολουλού, ο 49χρονος κατέληξε το απόγευμα της Κυριακής
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία Malaekahana γύρω στις 13:00 τοπική ώρα, αλλά ο Πέρι , ο οποίος ήταν επίσης ναυαγοσώστης, διαγνώσθηκε νεκρός από τους γιατρούς, αφού μεταφέρθηκε στην ακτή με τζετ σκι.
Ο ηθοποιός είχε λάβει μέρος στους «Πειρατές της Καραϊβικής- Σε Άγνωστα Νερά», την τέταρτη ταινία του επικού franchise, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ ως ο εκκεντρικός πειρατής Τζακ Σπάροου, μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Τζέφρι Ρας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.