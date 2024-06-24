Ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής», Ταμάγιο Πέρι, πέθανε αφότου δέχθηκε από επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε σερφ στη Χαβάη.

Όπως επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χονολουλού, ο 49χρονος κατέληξε το απόγευμα της Κυριακής

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία Malaekahana γύρω στις 13:00 τοπική ώρα, αλλά ο Πέρι , ο οποίος ήταν επίσης ναυαγοσώστης, διαγνώσθηκε νεκρός από τους γιατρούς, αφού μεταφέρθηκε στην ακτή με τζετ σκι.

Ο ηθοποιός είχε λάβει μέρος στους «Πειρατές της Καραϊβικής- Σε Άγνωστα Νερά», την τέταρτη ταινία του επικού franchise, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ ως ο εκκεντρικός πειρατής Τζακ Σπάροου, μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Τζέφρι Ρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.