Η σεζόν του Στέφανου Τζίμα με τη φανέλα της Νυρεμβέργης ολοκληρώθηκε, με τον Έλληνα επιθετικό να αποχωρεί από την ομάδα της Γερμανία με προορισμό την Αγγλία και το Μπράιτον.

Ο 19χρονος φορ πήγε ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, αλλά γρήγορα ανάγκασε την ομάδα του Μίροσλαβ Κλόζε να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή. Ο Τζίμας με τις εμφανίσεις του έγινε γρήγορα το αγαπημένο παιδί της κερκίδας και με 12 γκολ σε 24 εμφανίσεις αποχωρεί γεμάτος εμπειρίες από την Bundesliga 2.

Ο Τζίμας με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε το κλαμπ και τους φοβερούς φιλάθλους του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Στέφανου Τζίμα:

«Τι ταξίδι, τι ομάδα.

Το να φεύγεις δεν είναι εύκολο, όταν αποχωρείς από ένα κλαμπ που σε διαμόρφωσε.

Από την πρώτη ημέρα που έφτασα στην ομάδα, όλοι με έκαναν να αισθανθώ ευπρόσδεκτος, με υποστήριζαν εντός κι εκτός γηπέδου. Στους απίστευτους μου συμπαίκτες, σας ευχαριστώ που σταθήκατε δίπλα μου στις καλές και τις κακές στιγμές, και με ωθήσατε στο να εξελίσσομαι κάθε μέρα. Στο προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση, σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα και μου δώσατε την ευκαιρία να γίνω ο ποδοσφαιριστής και ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.

Είναι λίγο γλυκόπικρο που προχωράω παρακάτω, ειδικότερα γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσα να είμαι μαζί σας τους τελευταίους δύο μήνες της σεζόν, λόγω τραυματισμού. Ήθελα να δώσω περισσότερα και ακόμα με πονάει που δεν κατάφερα να συνεισφέρω στις προσπάθειες μας.

Στους απίστευτους οπαδούς της Νυρεμβέργης: Η πίστη σας, το πάθος και η ενέργεια που δίνατε σε κάθε παιχνίδι με ενέπνεε και μου έδινε κίνητρο για να συνεχίζω.

Το επόμενο κεφάλαιο αποτελεί ένα τεράστιο βήμα στο ταξίδι μου, και το κάνω με υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι με έχετε προετοιμάσει να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε πρόκληση.

Ευχαριστώ για όλα Νυρεμβέργη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.