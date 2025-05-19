Με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο, ξεκαθάρισαν οριστικά και τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» ενόψει της νέας σεζόν. Αυτό ισχύει, φυσικά και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι στο Europa League, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του τον Αύγουστο, από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Το καλό για τον «δικέφαλο του Βορρά» είναι ότι, εξαργυρώνοντας τις καλές του πορείες τα τελευταία χρόνια (στο πενταετές ranking έχει 42.250 πόντους), θα είναι στους ισχυρούς τόσο στον 3ο προκριματικό γύρο όσο και στα playoffs. Γνωρίζει, μάλιστα, ήδη αρκετούς από τους πιθανούς αντιπάλους του.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, οι πιθανοί αντίπαλοί του στην 3η προκριματική φάση είναι οι εξής:

Παρτίζαν

Σέριφ

Σερβέτ

Βόλφσμπεργκερ

Μπραν

Φρέντρικσταντ

Αούστρια Βιέννης

Τώρα, αν προκριθεί στα playoffs και φτάσει μια ανάσα από τη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει, πιθανότατα, μια ομάδα, που θα ξεκινήσει από τα προκριματικά του Champions League, από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όπως η Χάποελ, η Ριέκα και η Πάφος ή μία ομάδα από τις παραπάνω. Στα playoffs, επίσης, μπαίνουν και θα είναι πιθανές αντίπαλοι η Γκενκ και η τσέχικη Σίγκμα Όλομουτς, που κατέκτησε το Κύπελλο.

Όσο για τις ημερομηνίες, που ενδιαφέρουν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι οι εξής:

Κλήρωση τρίτου προκριματικού: 21 Ιουλίου

Κλήρωση playoffs: 4 Αυγούστου

Πρώτος αγώνας 3ου προκριματικού: 7 Αυγούστου

Δεύτερος αγώνας 3ου προκριματικού: 14 Αυγούστου

Πρώτος αγώνας playoffs: 21 Αυγούστου

Δεύτερος αγώνας playoffs: 28 Αυγούστου

Η συμμετοχή στη League Phase του Europa League εγγυάται σε κάθε ομάδα ότι θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 4,31 εκατομμυρίων ευρώ.

