Η δίκη στον ΣΚΑΪ: Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ Hybrid

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Θέμα: Η αμφισβήτηση του Στεφάν Λανουά και η κριτική στην ΕΠΟ.

Στο studio, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Δημοσθένης Κουπτσίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Γιαρένης

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: ΑΕΚ - Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή Ηρακλή Τσίκινη.

Θέμα: Η αμφισβήτηση του Στεφάν Λανουά και η κριτική στην ΕΠΟ. Στο studio, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Δημοσθένης Κουπτσίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Γιαρένης.

Αποκάλυψη: Παράνομο στοίχημα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.