Η δίκη στον ΣΚΑΪ: Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ Hybrid

- Θέμα: Η αμφισβήτηση του Στεφάν Λανουά και η κριτική στην ΕΠΟ.
- Στο studio, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Δημοσθένης Κουπτσίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Γιαρένης
Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.
Ανάλυση: ΑΕΚ - Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή Ηρακλή Τσίκινη.
Αποκάλυψη: Παράνομο στοίχημα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.
