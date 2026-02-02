Λογαριασμός
Η δίκη στον ΣΚΑΪ: Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ Hybrid

Αποκάλυψη: Παράνομο στοίχημα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα - Στις 02.00 στον ΣΚΑΪ

  • Θέμα: Η αμφισβήτηση του Στεφάν Λανουά και η κριτική στην ΕΠΟ.
  • Στο studio, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Δημοσθένης Κουπτσίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Γιαρένης

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: ΑΕΚ - Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή Ηρακλή Τσίκινη.

Θέμα: Η αμφισβήτηση του Στεφάν Λανουά και η κριτική στην ΕΠΟ. Στο studio, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Δημοσθένης Κουπτσίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Γιαρένης.

Αποκάλυψη: Παράνομο στοίχημα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Δείτε το trailer:

