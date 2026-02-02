SURVIVOR

Ένας από τους πιο έντονους χαρακτήρες του φετινού Survivor, ο Gio Καραντώνης, ζήτησε εχθές να αποχωρήσει οικειοθελώς. Νέες εξελίξεις μας περιμένουν απόψε, Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου στις 22.00, στον ΣΚΑΪ καθώς μία νέα αιφνίδια αποχώρηση φέρνει πολλές αλλαγές!

Σε κλίμα συγκίνησης και νιώθοντας πως δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, ο Gio Καραντώνης αποχαιρέτησε την ομάδα του, η οποία νωρίτερα είχε χάσει τον πρώτο αγώνα ασυλίας. Οι Αθηναίοι μπήκαν σε διαδικασία ψηφοφορίας, αναδεικνύοντας πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση την Εβελίνα Λυκούδη, ενώ η Μαντίσα Τσότα, που έχει στα χέρια της το βότσαλο της ατομικής ασυλίας, αποφάσισε να μείνει σιωπηλή και να μην το χρησιμοποιήσει.

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας φέρνει Επαρχιώτες και Αθηναίους αντιμέτωπους σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο ομάδων δε λείπουν και μεταφέρονται και στο Συμβούλιο του νησιού.

Κανείς όμως δεν είναι έτοιμος για τις ανατροπές που έρχονται στο Συμβούλιο μετά την ήττα της μίας ομάδας…

Κυριακή στις 21:00, Δευτέρα (02/02) εκτάκτως στις 22:00,

Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 21:40

