«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ»: Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων - Δείτε το trailer

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Το ντέρμπι των "αιωνίων": Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Αναλύουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ, Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Θέμα: Οι κανονισμοί που δεν τηρούνται και τα "φαλτσοσφυρίγματα". Σχολιάζει ο καθηγητής διαιτησίας Γιώργος Φασόλης.

Έρευνα: Τι φέρνει η κατάργηση των τακτικών δικαστών στην ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Στο studio ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

