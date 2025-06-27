Η Courteney Cox είναι όντως η Μόνικα στην πραγματική της ζωή και ιδού ο κανόνας οργάνωσης του σπιτιού της

ΗCourteney Cox τελικά είναι όντως η Μόνικα από τα Φιλαράκια και στην προσωπική της ζωή και το απέδειξε η τελευταία της επιχειρηματική κίνηση.
Η δημοφιλής ηθοποιός και κολλητούλα της Jennifer Aniston λανσάρει σειρά για την περιποίηση των ρούχων και με αφορμή αυτό έδωσε συνέντευξη στο Better Homes & Gardens όπου αποκάλυψε τους κανόνες που ακολουθούνται στο σπίτι της για να είναι πάντα καθαρό και ευχάριστο, τον οργανωτικό κανόνα που είναι τελείως Μόνικα και τηρεί πάντα αλλά και το στυλ διακόσμησής της.
