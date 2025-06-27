Η φάρσα στον Χρήστο Γκικουρία έφερε την αντίδρασή του, η οποία κόστισε στον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό για αγορές στο σπίτι του Big Brother. Θα επηρεάσουν τα χθεσινά γεγονότα την ψηφοφορία για την ανάδειξη υποψηφίων, που θα παρακολουθήσουμε απόψε, Παρασκευή 27 Ιουνίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ;

Η Nancy Tawby έχει στεναχωρηθεί από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη και τον Χρήστο Γκ. και του ζητάει να μιλήσουν.

Τα τραγούδια της Ζωής Ασουμανάκη έχουν εκνευρίσει τον Νίκο Ζαφειράκη, ο οποίος διαμαρτύρεται και ζητάει ησυχία στο σπίτι. Στα παράπονά του εκείνη αντιδρά και βρίσκει την απρόσμενη υποστήριξη της Μαρικέλλυ και της Nancy, οι οποίες στήνουν ένα αυτοσχέδιο πάρτι με χορούς και τραγούδια.

Ο Χρήστος Γκ. πιστεύει πως κάποιοι μέσα στο σπίτι στήνουν ψηφοφορίες και το συζητάει με τη Φένια Νικολαΐδη και τη Χριστίνα Παπαδέλλη, οι οποίες μετά από πιέσεις του δίνουν ένα όνομα…

Η ώρα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση έχει φτάσει. Το κλίμα είναι εκρηκτικό και η Nancy με τη Χριστίνα ξεκινούν ένα καυγά στον οποίο σταδιακά εμπλέκονται ο Γιώργος Αντωνιάδης και η Μαρικέλλυ. Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας, τέσσερις συγκάτοικοι βρίσκονται συνυποψήφιοι με τη Φένια και τη Nancy!

Κάθε λεπτό φέρνει και νέα δεδομένα μέσα στο σπίτι του Big Brother. Δείτε όλες τις εξελίξεις σε αληθινό χρόνο μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

