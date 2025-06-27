Σήμερα, Παρασκευή 27 Ιουνίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται στο Λουτράκι. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό με τον μοναδικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας, τις πηγές του φυσικού μεταλλικού και ιαματικού νερού και τις ανεξάντλητες επιλογές δραστηριοτήτων.

Εκατόν πενήντα χρόνια ζωής μετρά το πρώτο πετρόκτιστο ιαματικό λουτρό της πόλης του Λουτρακίου. Σήμερα, το δημοτικό αυτό «λουτρικό κατάστημα» έχει αναβαθμιστεί, προτείνοντας σύγχρονες μορφές ευεξίας. Στο παραθαλάσσιο θέρετρο, στόχος των επιχειρηματιών είναι η πόλη να λειτουργεί υποδεχόμενη επισκέπτες όλο τον χρόνο.

Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν πέρυσι ενώ επιχειρούσαν εθελοντικά για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Τη συγκλονιστική μαρτυρία της μοιράζεται μαζί μας η αδελφή του ενός θύματος, θέτοντας ερωτήματα για ενέργειες και παραλείψεις.

Όσοι πραγματοποιούν τον διάπλου του Ισθμού της Κορίνθου δηλώνουν ενθουσιασμένοι, καθώς αντικρίζουν το σπουδαίο έργο της μηχανικής που δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Καθημερινά, πλοία κάθε τύπου κάνουν τη θαλάσσια διαδρομή από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό Κόλπο και πολλές φορές οδηγός τους στην πιλοτίνα είναι η καπετάνισσα Σοφία Ηλία, η πρώτη γυναίκα ναυτικός στην ιστορία της Διώρυγας.

Το bungee jumping από τη Διώρυγα της Κορίνθου είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όποιον το επιχειρεί. Οι άνθρωποι πίσω από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, που μετρά πάνω από 20 χρόνια ζωής, μας εξηγούν πώς ξεπερνιέται ο φόβος και γίνεται απόλαυση.

