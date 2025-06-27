Γιάννης Ξανθόπουλος: Στο clip του με το κορίτσι του, τη Ραφαέλα, κόρη της Τάρια Μπούρα και του Βίκτωρα Μητρόπουλου

Υπήρξαν φίλοι πριν γίνουν ζευγάρι, αλλά εδώ και ενάμιση χρόνο είναι μαζί και δεν το κρύβουν. Ο νικητής του Rising Star του 2017, Γιάννης Ξανθόπουλος και η 22χρονη Ραφαέλα Μητροπούλου, κόρη της Τάριας Μπούρα και του Βίκτωρα Μητρόπουλου ζουν έναν μεγάλο έρωτα.
Που πλέον έγινε και κλιπ. Αφού η Ραφαέλα -που είναι ηθοποιός- πρωταγωνιστεί δίπλα του στο βίντεο κλιπ του νέου του τραγουδιού «Μάλλον Έρωτας Είναι» που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.
Πηγή: womenonly
