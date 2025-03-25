Η Barbie Ferreira ξεκαθάρισε τη διαμάχη για την αποχώρησή της από το Euphoria

Το 2022, η Barbie Ferreira ανακοίνωσε ότι θα αποχωρούσε από το καστ του Euphoria μετά την 2η σεζόν. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για την ξαφνική της αποχώρηση, ορισμένες αναφορές ανέφεραν ότι η Ferreira ήταν δυσαρεστημένη με την ανάπτυξη του χαρακτήρα της, της Kat, ενώ άλλες έλεγαν ότι είχε αποχωρήσει από το σετ θυμωμένη.

Τώρα, η Ferreira έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, τα πράγματα ήταν πολύ πιο φιλικά απ' ό,τι έδειχναν οι αναφορές. «Νομίζω ότι ήταν μια αμοιβαία απόφαση, οπότε δεν ήταν μόνο δική μου επιλογή,» είπε η Ferreira σε επεισόδιο του podcast The Viall Files. «Απλά δεν υπήρχε πουθενά να πάω και νομίζω ότι αντί να παραμείνω εκεί απλώς να αργοπεθαίνω για εννέα μήνες, νομίζω ότι ήταν καλύτερο και για τους δύο να το τελειώσουμε εκεί.»

Συνέχισε λέγοντας: «Αλλά δεν θέλεις να καταστρέψεις κάτι καλό. Όλοι αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε πουθενά να πάμε και αυτό είναι δύσκολο, φυσικά. Ξανά, με την υποκριτική, συμβαίνουν πολλά και πρέπει να έχεις χοντρό δέρμα και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για εσένα και την καριέρα σου».

Περισσότερα στο womenonly

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.