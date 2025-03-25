Ο Snoopy γιορτάζει τα 75 χρόνια του με μια μοναδική Έκθεση Μόδας στο Παρίσι

Aν βρεθείτε στο Παρίσι αυτή την περίοδο, μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την έκθεση «Snoopy In Style». Είναι μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη του κόμικ με την υψηλή ραπτική, τιμώντας τα 75 χρόνια ενός από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στην ιστορία των κόμικς.

Ο Snoopy, ο αγαπημένος σκύλος από τα κόμικς Peanuts του Charles M. Schulz, γιορτάζει φέτος τα 75α γενέθλιά του. Με αφορμή αυτή την επέτειο, αυτή η ξεχωριστή έκθεση με τίτλο Snoopy In Style διοργανώνεται στο Παρίσι, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του Snoopy με τον κόσμο της μόδας.

