Σόφη Ζαννίνου: Η... φανταρική ζωή που της επέβαλε ο μέγας Ζαννίνο και ο πρώτος της ρόλος μόλις 9 ημερών!

tη συναρπαστική ιστορία της ζωής της διηγήθηκε στον Μάνο Νιφλή η Σόφη Ζαννίνου, η κόρη του θρυλικού Ζαννίνο.

Ηθοποιός και η ίδια εξήγησε ότι βρέθηκε να... παίζει στο θέατρο από νεογέννητη!

«9 ημερών βγήκα στην σκηνή γιατί χρειάζονταν ένα μωρό. Όλη μου η ζωή μέχρι 7 ετών ήταν στο θέατρο, ταξίδευα συνέχεια, άλλαζα τόπους συνέχεια και μετά με έκλεισαν εσωτερική σε σχολείο για 2 χρόνια και έπαθα κατάθλιψη. Νόμιζα ότι όλοι είναι ηθοποιοί, μετά κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα» λέει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.