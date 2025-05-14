Simon Pegg: Αποκάλυψε ότι η σειρά «Mission: Impossible» τον έσωσε από τον αλκοολισμό

Ο Σάιμον Πεγκ αποκάλυψε ότι η κινηματογραφική σειρά «Mission: Impossible» τον βοήθησε να ξεφύγει από έναν κύκλο καταθλιπτικού αλκοολισμού. Ο Άγγλος ηθοποιός εντάχθηκε για πρώτη φορά στο franchise το 2006, όταν πρωταγωνίστησε στο «Mission: Impossible III» ως Μπέντζι Νταν, ένας τεχνικός που βοηθά τον Ίθαν Χαντ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ στις πολυάριθμες περιπέτειές του.

Ο Σάιμον Πεγκ Θα επαναλάβει τον ρόλο στην όγδοη και πιθανώς τελευταία ταινία της κινηματογραφικής σειράς «The Final Reckoning».

Ενώ ο ρόλος ήταν «η αποθέωση των φιλοδοξιών της ζωής του» ήταν επίσης «βαθιά δυστυχισμένος» και ανίκανος να εκτιμήσει την εμπειρία, όπως τόνισε.

Αυτό που τελικά αντιμετώπιζα ήταν η κατάθλιψη, την οποία προσπαθούσα να διαχειριστώ αναισθητοποιώντας τον ευατό μου. Ήμουν κάτι λιγότερο από αλκοολικός, περισσότερο σαν να εξαρτιόμουν από την αίσθηση», εξήγησε.

Ο Πεγκ παραδέχεται ότι την πρώτη του μέρα στο πλατό με τον Τομ Κρουζ την πέρασε «ελαφρώς μεθυσμένος». Αφού τελείωσαν τα γυρίσματα ο Πεγκ είπε ότι πήγε κατευθείαν στο μπαρ όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο του. Περιέγραψε αυτή την παρόρμηση ως μια «μηδενιστική, αυτοκαταστροφική παρόρμηση».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέχειας του 2011, «Ghost Protocol», η ομάδα παραγωγής έμαθε για τη μάχη του Πεγκ εκτός οθόνης. Τον υποστήριξαν καθώς αναζητούσε ανάρρωση, παρέχοντάς του έναν νηφάλιο συνοδό για να τον προσέχει. Ξεχώρισε μάλιστα τους σκηνοθέτες JJ Abrams και Μπραντ Μπερντ για τη βοήθειά τους. «Ένιωσα ότι με φρόντισαν πολύ και με εκτίμησαν επειδή το έκαναν αυτό» είπε.

