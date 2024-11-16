Κατερίνα Καραβάτου: «Νιώθω πιο εναρμονισμένη με τα θέλω μου και με τις αποφάσεις μου, σωστές ή λάθος»

Στα καλύτερά της είναι αυτό το διάστημα η Κατερίνα Καραβάτου και φαίνεται. Η παρουσιάστρια του My Style Rocks στον ΣΚΑΙ, ευχαριστιέται αυτό που κάνει και έχει βρει τις ισορροπίες για να αντιμετωπίζει πια όλες τις καταστάσεις.

Δεν ήταν εύκολο. Όπως αποκάλυψε η ίδια μιλώντας στο περιοδικό Hello και τη Μαρία Κολιάτσα της πήρε χρόνο και χρειάστηκε βοήθεια για να το πετύχει.

-Πώς αισθάνεσαι; Δείχνεις ανανεωμένη, απελευθερωμένη, διαφορετική με ωραίο τρόπο. Θα έλεγε κανείς ότι λάμπεις.

«Αισθάνομαι όλα αυτά που λες. Γενικά, είμαι σε μια φάση που νιώθω διάφορα πράγματα. Κοίτα, όταν αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες και καταφέρνεις να τις ξεπεράσεις και σου δίνει η ζωή χαρά, πρέπει να το καταλαβαίνεις, να είσαι παρών και να απολαμβάνεις το κάθε δευτερόλεπτο.

Όπως βίωσα και ξεπέρασα τις δυσκολίες, που ήταν πολλές, μεγάλες και μαζεμένες, με τον ίδιο τρόπο θέλω και τη χαρά μου να την αξιοποιήσω, να τη βιώσω, να την ευχαριστηθώ, και αισθάνομαι πολύ ευγνώμων και τυχερή».

-Είχες κάποια ψυχολογική υποστήριξη σε αυτές τις δυσκολίες;

«Βεβαίως, και με βοήθησε πολύ. Όταν πήγα στον ειδικό, κατάλαβα πως είχα ήδη κάνει ένα μεγάλο βήμα αυτοπροστασίας και φροντίδας του εαυτού μου. Όταν άρχισε το ταξίδι αυτό, μου έδωσε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσω να αποκωδικοποιήσω πράγματα που έκανα ή που μου συνέβαιναν, να τα καταλάβω καλύτερα και να μπορέσω τελικά να προχωρήσω».

-Πως είναι σήμερα η Κατερίνα;

«Νιώθω πιο σίγουρη, πιο στέρεη, πιο εναρμονισμένη με τα θέλω μου, με τις ανάγκες μου, με τα σφάλματα μου και με τις αποφάσεις μου, σωστές ή λάθος. Με υποστηρίζω περισσότερο, μπορώ πιο άνετα να με μαλώσω, ακόμα πιο άνετα να μου πω τα μπράβο που μου αξίζουν. Δεν είναι κάθε μέρα γιορτή. Κάθε μέρα μπορεί να έχει χαρά και μετά να συμβεί κάτι και να με ρίξει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι έχω βρει έναν τρόπο συνειδητά να μην ενθουσιάζομαι και να μην τρελαίνομαι και καταρρέω όπως παλιά».

